Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetimini 2020-21 sezonunda oldukça zor bir sezon bekliyor. Son iki sezonda yaşanan hayal kırıklığını telafi etmek isteyen yönetimin önünde güçlü engeller var. 2018’de seçimi ezici bir çoğunlukla kazandıktan sonra göreve başlayan Ali Koç ve yönetimine taraftarın büyük desteği söz konusuydu. Ancak gelinen noktada futbol takımının başarısızlığının yanı sıra basketbolda da Obradovic’in ayrılma kararı sonrası ciddi tepki var.

Özellikle sosyal medya üzerinden fazlasıyla eleştiri söz konusu. Benzer durum camia içinde de yaşanıyor.

Yönetimi devraldığında zaten sıkıntılı bir ekonomik tablo ile karşı karşıya kalan Başkan Ali Koç, kulübe önemli kaynaklar sağlayıp bizzat katkı yapsa da yanlış transferlerin, sportif başarısızlığa bağlı yaşanan mali kayıpların etkisiyle tablo çok fazla düzelmedi. Koronavirüs salgını sebebiyle kriz daha da derinleşti. Maç günü geliri olmadığı gibi gelecek sezonun kombine gelirleri de bu tarihte kulübün kasasına giriyordu. Bu yüzden ciddi anlamda bir darboğaz yaşanıyor.

Fenerbahçenin en kritik sezonu

Desteğin azaldığı ve paranın olmadığı yerde yönetim yeni bir kadro oluşturmak zorunda. Bu çerçevede ilk olarak teknik adam belirlenecek. Ardından sağ bek, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve golcü transferi yapılması gerekiyor.

Adaylar arayışta

Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada adaylıkla ilgili kesin bir ifade kullanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın tekrar dönmek gibi bir niyeti yok ve bu defteri kesin olarak kapadı. Ancak Ali Koç’un aday olmama durumu ile ilgili camia içinde potansiyel adayların bir değerlendirme yaptıkları belirtiliyor.

Güçlü rakipler

Sarı-lacivertli takımın gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmasının önündeki engellerden biri güçlü rakiplerinin olması. Başakşehir, Trabzonspor gibi sistemi oturmuş takımlara karşı mücadele edilecek. Bunun yanı sıra Sergen Yalçın ile Beşiktaş’ın çıkışı söz konusu. Ayrıca Fatih Terim’li Galatasaray da yine en güçlü adaylardan biri olacak. Bunun dışında Sivasspor ve Alanyaspor gibi sürpriz yapan takımlar da yarışa katılabilir. (Milliyet)