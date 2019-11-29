Fenerbahçe'nin bu sezon iç saha performansı ile dış saha performansı arasında ciddi fark var. Sezonun ilk dış saha maçında Başakşehir'i son dakika golüyle yenen Fenerbahçe ardından deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece bir kez kazanabildi. Fenerbahçe bu dönemde Denizlispor'u 2-1 geçerken rakiplerine de sadece 3 gol atabildi.

İç sahada ligin en golcü takımı, deplasmanda son sıralarda

Fenerbahçe ligin genel istatistiklerinde ön plana çıkan takım. En çok şut çeken, en çok isabetli şut çeken Fenerbahçe bu istatistiklerine deplasmanda devam edemedi. Fenerbahçe iç saha maçlarında 22,3 şut ortalaması ve 14 isabetli şut ortalamasına ulaşıp 16 gol atarken deplasmanda 14 şut ortalamasına ulaştı ancak 4,2 isabetli şut ile 10.sırada kaldı

Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 5 maçta 71 şut çekip 3 gol atabildi

Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece bir kez kazanıp üç gol atabildi. Son beş maçta rakiplerine 71 şut çeken 22 kez kaleyi buldu. Fenerbahçe'nin son beş deplasman maçında 49 isabetsiz şut çekerken bir tane penaltı kaçırdı ve üç şutu direkten döndü.





Süper Lig'de bu sezon iç saha en çok gol atan takımlar

16-Fenerbahçe

15-Yeni Malatyaspor

13-Trabzonspor, Alanyaspor, Başakşehir, Sivasspor





Süper Lig'de bu sezon dış saha en az gol atan takımlar

4-Ankaragücü, Rizespor, Göztepe

5-Kayserispor, Antalyaspor, Fenerbahçe