Bu turu geçmemiz halinde 3. ön elemede Monaco (Fransa), Strum Graz (Avusturya), Union SG (Belçika) ya da Midjylland (Danimarka)-AEK Larnaka (G.K.Rum Kesimi) eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Devler Ligi 3. ön eleme turunu kazanırsak Play-Off’a, kaybedersek Avrupa Ligi gruplarına kalacağız. Şampiyonlar Ligi Play-Off’unu kazanırsak Devler Ligi’nde, havlu atarsak yine Avrupa Ligi’nde gruplara gideceğiz. Dinamo Kiev’e elenirsek, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna geçeceğiz. Orada galip gelirsek Play-Off, yine kazanırsak Avrupa Ligi gruplarına kalacağız. Kupa 2’de 3. ön elemeyi geçemezsek Konferans Ligi Play-Off’u bizi bekliyor. Avrupa Ligi’ne Play-Off’ta veda edersek, Avrupa maceramız Konferans Ligi gruplarından devam edecek.

Eşleşmeyle ilgili öne çıkan notlar