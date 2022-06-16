Fenerbahçe'nin bu sezonki Avrupa yolu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev oldu. Sarı lacivertlilerin Kiev'i elemesi durumunda ise karşılaşacağı muhtemel rakipler de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa yolu...
Bu turu geçmemiz halinde 3. ön elemede Monaco (Fransa), Strum Graz (Avusturya), Union SG (Belçika) ya da Midjylland (Danimarka)-AEK Larnaka (G.K.Rum Kesimi) eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Devler Ligi 3. ön eleme turunu kazanırsak Play-Off’a, kaybedersek Avrupa Ligi gruplarına kalacağız. Şampiyonlar Ligi Play-Off’unu kazanırsak Devler Ligi’nde, havlu atarsak yine Avrupa Ligi’nde gruplara gideceğiz. Dinamo Kiev’e elenirsek, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna geçeceğiz. Orada galip gelirsek Play-Off, yine kazanırsak Avrupa Ligi gruplarına kalacağız. Kupa 2’de 3. ön elemeyi geçemezsek Konferans Ligi Play-Off’u bizi bekliyor. Avrupa Ligi’ne Play-Off’ta veda edersek, Avrupa maceramız Konferans Ligi gruplarından devam edecek.
Eşleşmeyle ilgili öne çıkan notlar
- Fenerbahçe , ilk maçını 19-20Temmuz tarihlerinde Polonya’dadeplasmanda oynayacak. Rövanşise 26-27 Temmuz’da Kadıköy’de.
- Jorge Jesus, Devler Ligielemelerindeki 7 eşleşmenin 5’inde turu geçti. 13 ön eleme maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
- Geçen sezon Jesus’un Benfica’sı, Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Dinamo Kiev’i içeride 2-0 yendi, deplasmandaki maç 0-0 bitti.
- Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev’i hiç yenemedi. Oynanan 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
- Lucescu, 2015-16 sezonunda Shakhtar ile Fenerbahçe'yi elemişti. Luce'nin kariyerinde Sarı- Lacivertliler'e karşı Galatasaray , Beşiktaş ve Shakhtar ile 11 resmi maçlık karnesi ise şöyle: 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet.
- Dinamo Kiev, Ukrayna’da sezon yarım kalınca aralarında Galatasaray’ın da olduğu 19 hazırlık maçı yaptı, temsilcimizi İstanbul’da 3-1 yendi. Diğer 18 maçta ise 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.