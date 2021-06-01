Fenerbahçe'yi heyecanlandıracak bir iddia da Almanya’dan geldi. Adı geçen sezon da Fenerbahçe ile anılan Jerome Boateng, Bayern Münih ile bitecek olan sözleşmesini yenilemedi. 2011’de transfer olduğu Alman devinden ayrılma kararı alan 32 yaşındaki savunmacı için birçok takım harekete geçti. Alman basınında yer alan haberlere göre bu ekipler arasında Fenerbahçe de var...

İtalyan ekipleri Roma ve Lazio ile Fransa’dan Monaco’nun Boateng için harekete geçtiği, Sarı- Lacivertliler’in de yıldız stoper için bu takımlarla ciddi bir rekabete girdiği belirtildi. Jerome Boateng’in kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve en büyük beklentisinin kendisine en az 3 yıllık bir sözleşme sunulması olduğu kaydedildi. Sarı- Lacivertliler’in, Boateng’in menaceri olan ve Türkiye’de birçok oyuncusu bulunan Fali Ramadani ile önümüzdeki günlerde bu transfer için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Mourinho’ya karşı Mesut Özil!

İtalyan basını, yeni sezonda Roma’yı çalıştıracak olan Jose Mourinho’nun Jerome Boateng’i ikna etmek için bizzat devreye girdiğini yazdı. Portekizli çalıştırıcı, Manchester United’ın başındayken de Alman stoperi istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Roma’nın kozu Mourinho ancak Fenerbahçe’nin de eli güçlü: Mesut Özil... Mesut, Boateng ile birlikte yıllarca Almanya Milli Takımı’nın formasını terletti, birlikte 2014 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.