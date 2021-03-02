Mesut Özil, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Bright Osayi-Samuel... Fenerbahçe’nin hücum hattında Avrupa çapında isim yapmış birçok yıldız var. Ancak Sarı-Lacivertliler’i sırtlayan isim Dimitris Pelkas olmaya devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlık sonrası ilk 11’de çıktığı ilk maç olan Trabzonspor karşılaşmasında galibiyeti getirerek takımının şampiyonluk yarışına sımsıkı tutunmasını sağladı. Bu golle birlikte Pelkas’ın ligde Kanarya’ya verdiği skor katkısı 11’e ulaştı. Yunan yıldız, 5 kez ağları sarsarken 6 da asist yaptı. Fenerbahçe’nin ligde kaydettiği 48 golün neredeyse çeyreğinde Pelkas’ın doğrudan imzası bulunuyor.

Vatandaşını üzdü

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Pelkas’ın Yunanistan Milli Takımı’nda doğrudan rekabete girdiği isim konumunda. Yıldız futbolcu attığı golle hem Bakasetas’a yeni takımında ilk mağlubiyetini tattırdı. Hem de Yunanistan’ın hocası John van’t Schip’e mesajı göndermiş oldu. Yunan medyası da maçla ilgili haberlerinde Pelkas-Bakasetas rekabetine dikkat çekerek Fenerbahçeli futbolcunun, karşılaşmanın yıldızı olduğunu yazdı.

Aslıhan Çil