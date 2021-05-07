Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı Lacivertliler'de Samatta, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare yer almadı. 16 yaşındaki Arda Güler ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.

Ağrıları arttı, kadroya alınmadılar

Kulüpten alınan bilgiye göre Samatta bel bölgesinde, Serdar Aziz arka adelesinde, Sinan Gümüş de sırt bölgesindeki ağrıları nedeniyle kadroda yer aldıkları öğrenildi.







