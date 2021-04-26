Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın en önemli yıldızı Enner Valencia'ydı. Valencia, ilk yarıda konuk ekibin ağlarını iki kez havalandırarak, 3 puanda başrolü oynadı. Valencia, 15. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde kafayla perdeyi açan golü attı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde yıldız forvet, İrfan Can'ın pasında ceza sahası içerisinde Oussama Haddadi tarafından düşürüldü. Kazandığı penaltıda topun başına geçen Ekvadorlu oyuncu, bir kez daha fileleri salladı ve 29. Süper Lig karşılaşmasında 9. golünü attı.

Aralık 2017'den sonra ilk kez....

Son dönemde oldukça formda olan 31 yaşındaki futbolcu, son 4 maça baktığımızda 4. kez gol sevinci yaşarken, bu süreçte sadece Başakşehir'in kalesini es geçti. 3'de asisti bulunan Valencia, Aralık 2017'den (Tigres 3-0 Club America) bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol atma başarısı da gösterirken, 72. dakikada yerini teknik heyet ve takım arkadaşlarının alkışları arasında Mame Thiam'a bıraktı. Thiam da 85'de yakaladığı net gol fırsatında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.