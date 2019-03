Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erece 34 yaşındaki yıldız futbolcu Mathieu Valbuena Milli maçlar nedeniyle verilen ara nedeniyle ülkesine gitti. Fransız futbolcu burada beIN SPORTS Fransa önemli açıklamalarda bulundu. Takımın son durumu, futbol kariyeri ve önümüzdeki sezon ne yapacağı ile ilgili konulara açıklık getiren Valbuena ilk tercihinin Fenerbahçe olacağını söyledi.

"Zor sezon hala devam ediyor"

Her şey iyi gidiyor. Takım olarak bakacak olursak kulüp için zor bir sezon. Çünkü buaradiki ilk sezonumda ligi ikinci sırada bitirdik, kupayu ise maalesef finalde kaybetmiştik. Bu sene başkanımız değişti. Eski başkanımız kulüp için çok değerli bir insandı. Bildiğiniz gibi çok çok zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sürecin hala geçerli olduğunu size söyleyebilirim. Ancak takımdaki durumum hakkında kötü maçlar oynamadığımı ve yaşıma rağmen kalbimin iyi olduğunu söyleyebilirim. Kendimi çok iyi hissediyorum.

"Fenerbahçe olağanüstü taraftar desteğine sahip çok büyük külüp"

30'lu yaşlara gelen oyuncuları zorlayan böyle bir imajın olduğunu söylemek kolay. Fakat bu durum her örnekte farklılık gösterebilir. Yaşam tarzınızla alakalı bir konu. Benim için geçerli değil. Kendimi iyi hissediyorum. Sahada takıma zarar vermiyorum. Fenerbahçe gibi sahasında olağanüstü taraftar desteğine sahip çok büyük bir takım için bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'de aynı desteğin deplasmanlarda da olduğunu belirtmeliyim. Böylesine tutkulu insanlar için oynamak harika bir duygu. Sahamızda ve deplasmanlarda var olan bu ortamda oynamak olağanüstü. Olumlu taraflardan bahsettik ama maalefesef zorlu bir sezondayız. Her şeye rağmen taraftarlar pes etmiyor. Futbol böyle bir şey...

"Fenerbahçe'de en çok asist yapan oyuncuyum"

Patlayıcı güce sahip, hücumda etkili ve hızlı bir oyuncuydun. Şimdi 34 yaşındasın ve bu kaliteyi birkaç yıl daha devam ettirebileceğini düşünüyor musun?

Evet, elbette. Çünkü hala bunlar için kendimi zorluyorum. Ayrıca bu özellikleri aynı şekilde tekrarlamak da önemli. Önceki yıllarda beni farklı kılan, bana has özelliklerim bunlardı. Bu özelliklerime sıkı sıkıya sarılarak onları benimsediğimi söyleyebilirim. Tıpkı uzun süredir planladığımız bu röportaja yaptığım gibi. Sahaya baktığımızda tekniğimle hala sonuç alabildiğimi görüyorum. Şu anda Fenerbahçe'de en çok asist yapan oyuncuyum. Tabi artık çok daha berrak bir hayatım var. Bu yaşlara geldiğinizde her şeye çok dikkat ediyorsunuz. Benim için asla pes etmek diye bir şey yok. Eğer sahada bir şeyler yapıyorsanız, benim gibi maçlarda sonuç alabiliyorsanız ve iyi maçlarınız kötü maçlarınızdan çoksa 34 yaşında bir oyuncu olduğunuz dikkat çekmez. Bu konudaki objektif düşüncelerim bunlar.

"İlk tercihim Fenerbahçe"

Önümüzdeki Haziran boşta bir oyuncu olacaksın? Düşüncelerin neler?

Elbette. Bu durumu görmem zorunlu. Çünkü birkaç ay sonra tutkumu koruyarak futbol oynamak için önümde farklı seçenekler olacak. Şimdi Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmem var. Şu anda bu külüp gerçekten benim için ilk sırada. Fakat işlerin nasıl gelişeceğini bilmiyorum, beklemedeyim. Açıkçası Türkiye'de işlerin nasıl gelişeceğini kestirmek zor. Çünkü kulübün geçirdiği zorlu bir sezon var ve sezon sonunda birçok oyuncu serbest kalacak. Sezon sonunda bir çok oyuncu durumunu öğrenecek. Ancak benden memnun olan insanlar var. Bildiğiniz gibi bu durumlarda finansal sebepler ve kişisel tercihler de önemli rol oynuyor. Şimdilik bekliyorum ve buradaki pozisyonumu korumaya bakıyorum. Neler olacağını göreceğiz.

Fransa'dan teklif aldı mı?

Fransız kulüpleriyle görüşmen oldu mu? Örneğin futbol eğitimi aldığın kulüp Bordeaux... Topla ilk buluştuğun yere dönme ihtimalin var mı?

Açıkçası biraz önceden de söylediğim gibi; kafamda hiçbir yer, hiçbir şey yok. Fransa'da oynamak önceliğim değil. Böyle bir arzum yok. Ancak futbolda dört ay sonrasını konuşmak pek mümkün değil. Bilmiyorum... Gelen teklifler olacak mı göreceğiz. Fenerbahçe'de de kalabilirim. Bu olasılık hala geçerliliğini koruyor. Ancak şua anda içinde bulunduğumuz zorlu sezona odaklandım. Çünkü sekiz maçımız kaldı. Sonrasında her şey daha hızlı gelişecek ve önceliğim bu konu olacak. Bordeaaux ile ismimim anılması doğal. Oranın altyapısında yetiştim ve orada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Açıkcası şu anda söylenecek bir şey yok. Önümüzdeki aylarda neler olacağını göreceğiz. Teklif olup olmayacağını göreceğiz. Bunları gördüken sonra harekete geçeceğiz.

Nasıl bir kariyer sonu hayal ediyorsun?

Dürüst olmak gerekirse zevk almak istiyorum. Çünü benim için en önemli ölçek bu. Olağanüstü şeyler yapmak ve her zaman güzel işlere imza atmak için sabahları uyanmak istiyorum. Zevk alacağım şeyleri nasıl anlatsam bilemiyorum. Sadece sahada ve antrenmanda değil. Mesela Fenerbahçe'de zor bir durumdayız ama burada olmaktan zevk alıyorum. Benim için en önemlisi bu, rahatsız değilim.

Kariyerinde geride kalan kısmıyla alakalı sormak istiyorum. 10-15 yılı geride bıraktın. Kariyerinde pişmanlık duyduğun ve şu anda değiştirmek istediğin bir kararın oldu mu?

Hayır benim açımdan pişmanlık yok. Soru hakkında düzeltmek istediğim bir şey var. Kaç yılı geride bıraktım? Ben size bu soruyu soruyorum. Evet... Hiçbir pişmanlığım yok. Pişmanlık duymuyorum. Olimpik Marsilya'da gurur duyacağım işler yaptım. Orası benim kalbimdeki kulüp olarak kalacak. Bunu önceden de söyledim. Bugüne daha yakın bir dönemde Olimpik Lyon'da oynadım. Aradaki bir yılda Dinamo Moskova'da oynadım. Lyon çok şeyler öğrendiğim bir kulüp. Fransa'nın iki en büyük kulübünde oynadığım için kendimi fazlasıyla gururlu hissediyorum. Yoğun duygular hissettiğim Olimpik Marsilya ve Olimpik Lyon. Bu ikisi benim için Fransa'nın en büyük kulüpleri. Belki ben ayrıldıktan sonra insanlar düşünmeyebilir. Marsilya'dan ayrıldığım için de pişmanlık duymuyorum. Benim için durum böyle.

Sırada Fransa milli takımı var. Mavilerin Dünya Kupası'nı nasıl karşıladın?

Fevkaladeydi. Açıkçası en başlarda onların Dünya Kupası'nı alacağına fazla inanmamıştık. Büyük bir Dünya Kupas oynadılar. Bir oyuncu öne çıkmadı. Finalde kişilik ve karakter ortaya koydular. Kazandıkları her maçta bu karakterlerini gösterdiler. Fark yarattıkları nokta buydu. Teknik direktör Didier Deschamps bir arada duran süper bir takım yarattı. Belli bir ortalama yakaladılar ve bunu sürekli korudular. Mesela neredeyse hiç oynamayan Areola takımın önemli bir parçasıydı. Kendilerine harika bir yol çizdiler. Dünya Kupası'nı kazanmak olağanüstü bir his. Dünya Kupası oynamak her oyuncu için eşsiz bir deneyim. Ben de 2014 yılında Dünya Kupası oynadım ve Brezilya'da Almanya'ya elendik. Brezilya gibi bir futbol ülkesinde Dünya Kupası oynamak harikaydı. Dürüst olmak gerekirse kariyerimdeki en büyük pişmanlığım ülkem adına hiçbir şey kazanamamış olmamdır.