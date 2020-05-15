Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran Gökhan Gönül anlaşması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online katılım ağırlıklı gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Koç; basketbol takımının durumuna, Zeljko Obradovic ile yapılan kontrat görüşmelerine, EuroLeague'in devam etme ihtimaline, futbol takımındaki transfer çalışmalarına ve yeni teknik direktör arayışlarına ilişkin birçok önemli açıklama yaptı.

Gökhan Gönül'e açık kapı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı. Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulurken Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki yanıtı, sarı-lacivertlileri şaşırttı.

Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.



