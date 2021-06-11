Fenerbahçeli Samatta için Genk iddiası

Fenerbahçe 'ye geçtiğimiz sezon transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta'ya eski kulübü talip oldu.

Belçika basınından Voetbalbelgie.be'nin haberine göre Genk, Tanzanyalı futbolcu ile ilgileniyor. Haberde Belçika ekibinin transfer için sarı lacivertlilere para artı Joseph Paintsil'i önerdiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak SÜper Lig'de Ankaragücü forması giyen Paintsil, Başkent ekibiyle 11 gole imza attı.









4 yıl Genk'te oynamıştı

Fenerbahçe'nin geçen sezon Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertlilerle 27 lig maçında yer aldı ve 5 gol attı. 28 yaşındaki futbolcu 2016-2020 yılları arasında Genk'te forma giymişti.