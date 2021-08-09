Fenerbahçe 'nin kadroda düşünmediği Bright Osayi Samuel'e Ada'dan teklif var.

İskoç basınından glasgowlive.co.uk'nin haberine göre İskoçya'nın dev kulübü Glasgow Rangers, 23 yaşındaki hücum oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Lacivert beyazlıların kısa süre içerisinde Samuel için transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi. Nijeryalı futbolcu bir diğer İskoç devi Celtic'in de gündemine gelmişti.









19 maçta forma giydi

Fenerbahçe'nin, geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan transfer ettiği Osayi Samuel için takıma uyum sağlayamadığı gerekçesiyle teklif beklediği ifade edilmişti. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 19 Süper Lig maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.