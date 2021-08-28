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Fenerbahçeli Mesut Özil'den Arsenal paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesu Özil, eski takımı Arsenal'in Manchester City karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi sonrası "Trust the process" (Sürece güvenin) yazıp kırk kalp ile üzgün yüz emojileri paylaşımında bulundu. İngiliz basını Mesut'un bu paylaşımını manşetlerine taşırken, 33 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Mikel Arteta'yı hedef aldığını belirtti.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Mesut Özil'den Arsenal paylaşımı

Fenerbahçe 'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesu Özil, eski takımı Arsenal'in Manchester City karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiye kayıtsız kalamadı. 

Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrasında kişisel twitter hesabı üzerinden "Trust the process" (Sürece güvenin) yazıp kırk kalp ile üzgün yüz emojileri paylaştı. İngiliz basınından The Sun, Mesut'un bu paylaşımını manşetlerine taşırken, 33 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Mikel Arteta'yı hedef aldığını belirtti. Ayrıca haberde Mesut'un Arsenal'den Arteta tarafından zorla gönderildiğinden bahsedildi.


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Ligde dibe vurdular

İngiltere Premier Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan Arsenal, oynadığı 3 maçtan da puan alamadı. Londra ekibi sırasıyla Brentford ile Chelsea'ye 2-0, Manchester City'ye ise 5-0 mağlup oldu.

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