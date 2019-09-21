20 Eylül 2011’de Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Manisaspor maçında 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftar tribündeki yerini alarak eşi benzeri görülmemiş bir atmosfer oluşturmuştu. 3 Temmuz’un hemen ardından Fenerbahçe’nin arkasında duran kadın taraftarlar için kulüp, özel bir hediye vermişti.

Her yıl olduğu gibi dün de 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olarak kutlandı. Bu özel günde Ali Koç ve futbolcular kutlama mesajları yayınladı.