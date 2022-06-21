Fenerbahçeli Jin-Ho Jo transfer oluyor

Kim Min-Jae'nin ardından Güney Kore pazarına ağırlık veren bu doğrultuda Jin Ho Ho'yu U19 takımına transfer eden Fenerbahçe 'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Jin-Ho Jo Göztepe 'ye gidiyor iddiası

Akşam'da yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe'nin Mart ayında bedelsiz bir şekilde Güney Kore'nin Jeonbuk H. takımından kadrosuna kattığı Jin-Ho Jo, Göztepe'ye gidiyor.

Jin-Ho Jo ile birlikte 4 yolcu

Sarı-kırmızılı kulübün yeni hissedarı Rasmus Ankersen'in Danimarka'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldiği iddia edildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre Danimarka'da bir araya gelen ikili Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç yıldız adayları Jin-Ho Jo, Çağtay Kurukalıp, Ensar Brahic ve Melih Bostan'ın Göz-Göz'e kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

Son kararı Göztepe verecek

Transferle ilgili son kararı Ankersen ve yeni teknik direktör verecek. Hücumcu Ensar (18) Partizan altyapısından, Güney Koreli orta saha Jin Ho (18) Jeonbuk'tan yakın zamanda Fenerbahçe'ye katılırken, sol bek Cağtay (20) geçen yıl Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Forvet Melih Bostan (18) ise Fenerbahçe U-19 Takımı'nda kendine yer bulmuştu.