Fenerbahçeli Islam Slimani'yle ilgili flaş transfer gelişmesi!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Islam Slimani'nin adı, uzun bir süredir La Liga ekiplerinden Real Betis'le birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili İspanyol basınından yeni bir iddia geldi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Leicester City'den büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Sarı Lacivertli takımda gösterdiği kötü performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Devre arasında Real Betis'e gideceği olacağı konuşulan ancak transferi gerçekleşmeyen Cezayirli santrfor ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddiada bulunmuştu.
Tuttosport gazetesi, Betis'in oyuncuyu sezon sonunda bonservisiyle birlikte aldığını öne sürse de İspanya'da yayım yapan Estadio Deportivo adlı internet sitesi La Liga ekibinin Slimani'den vazgeçtiğini yazdı.
Haberde Betis kulübünün Avrupa Birliği dışında oyuncu statüsü için kontenjan açmakta zorlandığı ve takımda gençleştirme operasyonuna gideceği ifade edildi.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler