Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'u Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği maçta Sarı Lacivertliler'in tek golünü Islam Slimani kaydetmişti.

Sezonun bu bölümüne dek gösterdiği performansla eleştirilerin odağındaki isim olan Cezayirli santrforun bu golü, bir zamanlar top koşturduğu Portekiz'de de gündeme oturdu.

Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, 30 yaşındaki yıldız ismin attığı golün Türk medyasında Galatasaray'ın rakibi Benfica'dan daha çok yer bulduğuna dikkat çekti.

Haberin başlığındaysa "Slimani, Benfica'dan daha büyük" ifadesine yer verildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler