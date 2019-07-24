Geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği kötü performans sonrası istenmeyen adam hâline gelen Diego Reyes'e ülkesi Meksika'dan çok konuşulacak bir çağrı geldi. FOX Sports Meksika'dan Fernando Schwartz, sunucusu olduğu Central Fox programında 26 yaşındaki stopere şu sözlerle seslendi:

"Diego Reyes için ne kadar büyük bir şanssızlık. Bütün Avrupa'yı dolaştı ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki planları içinde yer almıyor. Diego'nun ülkesine geri dönüşü önemli olur. Daha vereceği çok şey var bunu Gold Cup'taki performansıyla kanıtladı.

Reyes'in şu an gerçek kalitesini sergileyememesi büyük bir gizem. Zira Avrupa'ya gittiğinde herkesin ondan büyük beklentiler içine girdiğine şüphe yok. Avrupa'da bir daldan başka bir dala atladı ama bundan ne zaman vazgeçeceğinizi bilmeniz gerekir. Bugün yeniden Meksika'ya dönmesi ülkesi açısından en iyi seçenek olur."

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak geçiren Reyes'in Fenerbahçe'yle bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler