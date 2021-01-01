Arsenal’da yaşanan gelişmeler, dünyaca ünlü yıldızın sürpriz biçimde yeniden Fenerbahçe’nin gündemine gelmesini sağladı. İngilizler’in, sezon sonuna kadar kiralayacağı Mesut Özil’in maaşının büyük bölümünü ödeme garantisi vermesiyle Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Bir yandan Arsenal ile diğer yandan ise Mesut’un menaceri Erkut Söğüt ile görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe’nin planı, 32 yaşındaki yıldızı sezon sonuna kadar kiraladıktan sonra, sözleşmesi biteceği için bonservis ödemeden transfer etmek. Yönetim, ara transfer döneminde Mesut Özil’in kadroya katılması halinde bu sezon şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atılacağı görüşünde. Bu nedenle transferin bitirilmesi için yoğun çaba harcanacak.

Kanada Sambacı: MARCOS PAULO

Sarı-Lacivertliler, hızlı ve tekniği yüksek bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. PSG ile sözleşmesi fesh edilen Jese gündeme geldi ancak sorunlu kişiliği nedeniyle rafa kaldırıldı. Fenerbahçe gözünü Brezilya’ya çevirdi. Fluminense ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki Marcos Paulo, Sarı-Lacivertliler’in radarına girdi. Sambacı, Dinamo Kiev’in de takibinde. Fenerbahçe, Alex ve Edu’dan genç yıldızla ilgili bilgi istedi. Fluminense başarılı oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirlemişti ancak Paulo sözleşme uzatmayınca, bu rakamın çok daha azına razı olacaklar. 19 yaşındaki yıldızın Portekiz pasaportunun olması, bundan sonraki transferi açısında da önemli bir avantaj.

Stoperde favori: SOKRATİS

Fenerbahçe’nin geride kalan 14 haftada yaşadığı puan kayıplarının en önemli nedenlerinden biri stoperlerin hatalarıydı. Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz, rakiplere toplam 6 penaltı yaptırdı. Tisserand ve Lemos, istikrarsız performans sergiledi. Puan tablosundaki ilk 11 takım içinde en fazla gol yiyen (20) ekip olan Fenerbahçe, stoper hattını güçlendirmeye kararlı. Arsenal’ın Yunan yıldızı Sokratis, 1 numaralı aday konumunda. Tecrübeli oyuncu ile görüşmeler sürüyor. Alternatif isimler ise Lazio’da forma giyen Denis Vavro ile Stefan Radu. Pazarlıklar Vavro için kiralık, Radu için ise bonservisiyle transfer etme adına yapılıyor. Bu 3 adaydan en az 1’inin Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.