Sarı-Lacivertliler, 2 sezon önce Suudi Arabistan ekiplerinden Al- Nasr'a 10.5 milyon Euro karşılığında gönderdiği Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Brezilyalı futbolcu ve menaceriyle bir görüşme gerçekleştiren Kanarya, kulübüyle kontratı gelecek sezon bitecek olan tecrübeli 10 numarayı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. 30 yaşındaki Sambacı'dan takıma dönüş konusunda olumlu yanıt alan Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun kulübü Al-Nasr'la alacaklarına karşılık yollarını ayırmasını bekliyor.

Skorer 10 numara...

Al Nassr'da 2,5 sezonda 72 karşılaşmada görev yapan başarılı futbolcu, rakip fileleri 25 kez sarsmayı başarmıştı. Kulübünden yıllık 5 milyon Euro maaş alan tecrübeli ismin, 1 yıllık daha kontratındaki alacaklarını öne sürerek bonservisini alıp ikinci Fenerbahçe macerasına başlaması planlanıyor. Sarı-Lacivertli formayla 2017-19 sezonları arasında 37 mücadelede görev yapan Giuliano, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 16 kez sarsarak skorer bir 10 numara olduğunu ispat etmişti. Yeni sezon öncesindeki tüm planlamasını şampiyonluk üzerine kuran yönetim, bu hamleyle beraber hücum hattında sorun yaşamamayı hedefliyor.