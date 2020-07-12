Obra’nın gidişinin ardından önemli bir hamle yaparak İtalyan menajer Gherardini’yi takımda tutmayı başaran ve antrenörlük koltuğuna da uzun yıllar NBA’de görev yapan Igor Kokoskov’u oturtan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarında büyük yol aldı. Euroleague’de iddiasını sürdürmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler 4 gün içinde 3 transferi birden açıkladı.

Barthel seçimini yaptı

Forvet rotasyonunu Kanadalı Dyshawn Pierre ve Litvanyalı Edgaras Ulanovas’la güçlendiren, pota altına da Trinidad-Tobago’lu pivot Johnny Hamilton’ı alan Kanarya 4. transferini duyurmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, daha önce prensipte anlaştığı uzun forvet Danilo Barthel’i bitirmeyi başardı. Bayern Münih’in Barthel’in sözleşmesini uzatmasına rağmen Alman basketbolcunun Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği ortaya çıktı.Sarı- Lacivertliler’in 1.7 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerdiği Barthel’in bugün yarın açıklaması bekleniyor. Almanya’da daha önce Heidelberg, Fraport Skyliners ve Bayern Münih formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile anlaşarak ülkesi dışındaki ilk yaşamaya hazırlanıyor.