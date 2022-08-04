Fenerbahçe taraftarının özellikle beklediği forvet konusunda sarı lacivertli takım Arjantin Ligi'nden bir isim ile ilgileniyor. Racing Club forması giyen Enzo Copetti Fenerbahçe'ye önerildi.

Jorge Jesus onay verirse transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer bitecek

26 yaşındaki Arjantinli futbolcu Copetti'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun evraklarının İstanbul'a geldiği ve Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği öğrenildi. 2022 yılında Racing formasıyla 32 maça çıkan Arjantinli oyuncu 16 gol ve 3 asist yaparak dikkatleri çekti.