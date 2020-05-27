Fenerbahçe’de teknik direktör konusu sezon sonu çözülecek. Ersun Yanal’ın istifası sonrası arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler yerli ve yabancı birçok teknik adamla temas kurdu. Ancak nihai karar sezon sonu verilecek.

Bundaki temel sebep; Mehmet Aurelio’nun yardımcı teknik adam olarak göreve başlaması oldu.

Milliyet'in haberine göre; Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumspor’da yardımcı antrenörlük ve teknik adamlık görevlerini üstlenen Aurelio kalan haftalarda takımı hazırlayacak. Her ne kadar Aurelio’nun prolisansı olmasa da bir çözüm bulunacak ve kalan bölümde takımın idaresinde aktif rol oynayacak. Bu sayede zaman kazanan yönetim daha rahat karar verme şansı bulacak.

Sarı-lacivertlilerin düşündüğü bazı teknik adamlar şu an kendi takımlarında görev yapıyor. Nenad Bjelica gibi boşta olan teknik adamlar da gündemde. Ancak yönetim her açıdan daha sağlıklı bir karar verebilmek için sezon sonunu bekliyor. Bu karardaki önemli kriterlerden biri de Erol Bulut’un durumu ve Alanyaspor ile sezon sonuna kadar süren sözleşmesi. Son dönemdeki çıkışı ile dikkatleri çeken genç çalıştırıcı birçok açıdan Fenerbahçe için en uygun isim olarak öne çıkıyor.

12 yıl sonra dönüş

Sarı-lacivertli kulüpte Mehmet Aurelio’nun dönüşü gündemde yer alıyor. Futbolculuğu döneminde çok sevilen Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak geri döndü.

Ayrıldığı 2008-09 sezonunda artı bir yıl opsiyonunu kullanmayan ve hatta bu konuda Fenerbahçe ile davalık olarak tahkim kuruluna giden Aurelio, o dönem Real Betis’e gitmeyi çok istemişti. Tam 12 yıl sonra ise antrenörlük kariyeri için unutulmazlar arasında yer aldığı Fenerbahçe’ye yeniden geldi.

Güçlü referans

Fenerbahçe’ye geri dönen Mehmet Aurelio, antrenörlük konusunda güçlü referansı bulunuyor. Önder Özen ile Kasımpaşa ve Göztepe’de çalışan Aurelio, Sakaryaspor’da da Tuncay Şanlı’nın ekibinde yer aldı.

Yardımcı antrenörlük ve teknik adamlık deneyimleri olan Aurelio; antrenör Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu’nun da eski takım arkadaşı. Ayrıca geçen yıl tesislerde eski yıldızlarla yapılan gösteri maçında antrenörlük döneminin temelleri atıldı. Başkan Ali Koç’un asbaşkan olduğu 2006-07 sezonunda da ikilinin iyi bir iletişimi vardı. Aurelio’nun Fenerbahçe’deki futbolculuk döneminde 3 şampiyonluk kazanması diğer artısı. Ayrıca Portekizce ve Türkçe konuşması takım yapısına da uygun.