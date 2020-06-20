Fenerbahçe spor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Gustavo, Dirar, Jailson ve Zajc’ın maaş indirimini kabul etmediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Bugün tarihli Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzası ile yayınlanan “Ödeme Krizi Sürüyor” başlıklı haber ile Türkiye gazetesinde aynı içerikle Mehmet Emin Uluç imzası ile yayınlanan “Kruse’den Domino Etkisi” başlıklı haberlerde yer alan, futbolcularımız Gustavo, Dirar, Jailson ve Zajc’ın kendilerine sunulan opsiyonları kabul etmediğine yönelik iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu haberlerde bahsi geçen oyuncularımızdan tarafımıza iddia edildiği yönde bir beyan gelmemiştir.

Her iki mecrada neredeyse aynı ifadelerle yer alan ilgili haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor; bu haberleri kamuoyuna servis eden kurumları ve gerçek dışı bu haberleri kullanan diğer mecraları da sorumlu davranmaya davet ediyoruz.