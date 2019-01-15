Ara transfer döneminde sessiz kalan ve kadrosuna katacağı oyuncular konusunda çalışmalar sürdüren Fenerbahçe’de bu haftanın hareketli geçmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef ise ezeli rakiplerinin kadro dışı bıraktığı oyuncular.

Beşiktaş’ın kamp kadrosuna dahil etmediği Tolgay Arslan ile Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz için bekleme politikası izleniyor. Fenerbahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan kariyerlerine sarı-lacivertli takımda devam etmek istediklerini yöneticilere iletti.

Bonservis sorunu çözüldüğü an her iki futbolcu da sarı-lacivertli formayı giyecek. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray kadroda düşünmedikleri iki oyuncu için yüksek bonservis bedeli istiyor. F.Bahçe ise iki kulübün istediği bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, gerekirse transferin son gününe kadar bekleyerek, bu transferlerin gerçekleşeceğini düşünüyor. F.Bahçe yönetimi, her iki kulübe de gerekirse transferden vazgeçebileceği mesajını verdi.

Yönetim, rakiplerine, “Bu durumda oynatmayacağınız futbolcular için maaş ve alacaklarını ödemeye devam edersiniz” diyerek rest çekti.

Kaynak: Yeni Şafak