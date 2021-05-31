Yeni sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de yine şampiyonluk adına iddialı olmayı hedefleyen Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Fransız genç oyuncu Yoan Makoundo'yu listesine aldığı belirtilen Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncular Achille Polonara ve Simone Fontecchio'yu da kadrosuna katmak istediği aktarıldı.





EuroBBall Videos'un haberine göre Fenerbahçe Beko, yaz aylarında transfer adına son derece etkili olmayı planlıyor. Bu doğrultuda Baskonia'dan Achille Polonara ve ALBA Berlin'den Simone Fontecchio transfer edilmesi istenen isimler arasında yer alıyorlar. Polonara'nın Baskonia ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olsa da Fontecchio'nun ALBA ile olan kontratı devam etmekte.

Bu sezon Baskonia formasıyla EuroLeague'de 33 maçta forma giyen Polonara; 12.2 sayı, 6.6 ribaunt, 1.9 asist, 1.2 top çalma ortalamaları yakalarken ALBA Berlin ile 29 maça çıkan Simone Fontecchio ise 10.6 sayı, 3.4 ribaunt, 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



