1959 öncesi şampiyonlukların istenmesiyle ilgili Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki demeç savaşları sürüyor... Önceki gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sarf etmiş olduğu sözler sonrası dün de Sarı-Lacivertli kulüp, internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. “Sevgili taraftarlarımız” diye başlayan metinde çok sert ifadeler yer aldı. Mustafa Cengiz’in adını anmayan Sarı-Lacivertliler’in açıklamasında şöyle denildi: “Son dönemde üst üste ve dün itibariyle kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz”

‘Aklıselimden uzak şahıs’

“Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe’yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz. Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz”

Mustafa Cengiz ne demişti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün yaptığı açıklamada, “2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil, baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemez uygun değil. Akıl yaşta değil başta. Sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan bakacaksın. Sevgili Fenerbahçe camiasından ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Fakat yönetimleri malesef doğru gitmiyor” ifadelerini kullanmıştı.



