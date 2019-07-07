Vedat Muriç transferiyle ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe çok daha büyük düşünüyor!

9 milyon Euro'nun yarısı ödenmeye hazır

Türk asıllı Alman süperstar Mesut Özil, İngiliz ekibinden yıllık 15 milyon Euro civarında bir ücret kazanıyor. Fenerbahçe, Mesut'un maaşının 6 milyon Euro'sunu Arsenal'in ödemesini talep ederken, 9 milyon Euro'luk kısmı sponsor desteği ile yarı yarıya ödemenin hesaplarını yapıyor.

Bonservis yok, 1 yıllık kiralık

Arsenal'le 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor. Dolayısıyla ciddi şekilde maddi zorluk yaşayan kulüp bonservis bedeli ödememeiş olacak.

Win-Win programından bu yana sponsor aranıyor

Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı'nın organize ettiği Win-Win programlarının bir bölümünde Mesut Özil transferi konusu açılınca taraftarın tezahüratları üzerine Ilıcalı, "Arkadaşlar biliyorsunuz Arsenal diye bir takım var! Onlar da oyuncularını bedavaya vermez herhalde" demiş, başkan Koç da "Yani sen şimdi 'Bu transfer olmaz' diyorsun, öyle mi?" şeklinde cevap vermişti. Bu sözün züerine Ilıcalı da şaşırmış ve stüdyo "Mesut Özil" tezahüratlarıyla inlemişti.

Koç'un o günden bu yana Özil transferinde ciddi şekilde bir sponsor arayışı içinde olduğu bilgisi edinildi.

Kolarov da geliyor

Öte yandan Fenerbahçe Kolarov transferini de büyük ölçüde bitirdi. Sırp oyuncunun bonservis problemini hallettiği belirtildi.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler

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