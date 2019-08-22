Olimpik Marsilya'da forma giyen Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ediyordu. Fransız basınından bugün gelen haberlerde ise Sarı Lacivertliler'in yıldız isim için yeni bir girişimde daha bulunduğu iddia edildi.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Fenerbahçe yönetiminin dün 32 yaşındaki ön libero için Marsilya'nın kapısını bir kez daha çaldığını ancak Ligue 1 ekibinin gelen teklifi kabul edilemez bulduğunu yazdı. Gustavo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler