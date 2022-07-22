Sarı- Lacivertliler, özellikle Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk devresinde takım olarak rakibine göre çok daha üstün oynadı. İkinci yarıda Kiev, daha fazla Kanarya'nın kalesine gelmeye çalıştı ve birkaç fırsat da yakaladı.

90 dakikanın tamamına baktığımızda Fenerbahçe 'nin performans anlamında en çok dikkat çeken oyuncuları; sağ bek Osayi-Samuel ile orta sahada görev yapan yeni transfer Willian Arao ile İsmail Yüksek oldu. Osayi, hem hücumda hem de savunmada Kiev'li oyunculara karşı hep üstünlük kurdu.

Geçen sezon Bursa'da oynayan İsmail ise takımının enerjisi en yüksek futbolcularının başında geldi. İlk kez Çubuklu formayı giyen Arao, sanki uzun yıllardır bu takımın bir parçası gibiydi. Brezilyalı yıldız, ikili mücadelelerde de Kiev'li futbolculara üstünlük kurdu.