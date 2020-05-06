Şimdiden gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturmak için harekete geçen ve bu doğrultuda ilk olarak teknik direktörü netleştirmeye çalışan Fenerbahçe’de en önemli hoca adayı,Nenad Bjelica’ydı. Son olarak ülkesiHırvatistan’da Dinamo Zagreb’i çalıştıran Bjelica, geçtiğimiz günlerde SarıLacivertliler’in Başkanı Ali Koç’la görüştüğünü ifade etmişti. Ailesiyle birlikte koronavirüsü salgın sürecinde Avusturya’da ikamet eden tecrübeli çalıştırıcıyla yakın bir zamanda bir görüşme daha yapıldığı ve Başkan Koç’un, deneyimli teknik adama 1+3 yıllık bir teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe ve Türkiye hakkında oldukça olumlu referanslar alan Bjelica’nın, bu teklife oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Tüm imkanlar kullanılacak

Başkan Koç’un, gelecek yıl görev süresinin biteceği ve bu yüzden Hırvat hocaya 1+3 yıllık sözleşmede bulunduğu bildirildi. Bjelica’ya kendi takımını kurması için eldeki tüm imkanların kullanılacağı ve başarılı bir sezon geçirmesi durumunda doğal olarak onunla yola uzun süreçli olarak 3 yıl daha devam edilmesi ön görülüyor. Tarafların kesin olarak ortak noktada buluşup, resmi imzaların atılması ise salgının seviyesinin minimuma inmesi ve uçuş yasaklarının kalkması sonrasında netleşmesi bekleniyor.