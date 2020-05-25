Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geleneksel bayramlaşması bu yıl corona virüs salgını nedeniyle FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalından online olarak düzenlenecek.

FBTV ve Fenerbahçe Youtube hesabından yayınlanacak olan bayramlaşma töreni 26 Mayıs Salı günü saat 11:00’da başlayacağı açıklandı.

Sarı Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Denetim Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve sporcular online katılarak bayram mesajlarını camia ile paylaşacaklar.

Yusuf Dursun







