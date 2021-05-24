Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, genç oyunculardan kurulu kadrosuyla fark yaratan Beşiktaş'ın yıldız adaylarının peşinde. Anadolu Efes ve Beşiktaş, Şehmus Hazer'i kadrolarına katmak istiyorlar.

Basketfaul'un haberine göre şu ana kadar Beşiktaş'a en somut öneri Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçeli yöneticiler üç ay önce Bandırma organizasyondan Beşiktaş'a gelen oyuncuların menajeri ile görüşmüş ve Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Emir Sadık Kabaca üçlüsü için Beşiktaş'a 2 milyon dolar vermeye hazır olduğunu iletmişti. O tarihte alt sıralardan yukarılara çıkışa geçen Beşiktaş, sezon bitmeden bu konuyu gündeme getirmeyecekleri yolunda tavır alınca görüşmeler ilerlemeden sona ermişti.

İşte Fenerbahçe'nin yeni teklifi

Fenerbahçe, sezonun sonu yaklaşırken ise bu kez Beşiktaş'a teklifini yazılı olarak iletti. NBA kararı alan Alperen Şengün ve Emir Sadık Kabaca'nın yer almadığı yeni teklifte Sehmus Hazer ve Furkan Haltalı'nın kadroya katılması isteniyor. Fenerbahçe, Şehmus Hazer'i gelecek sezonki kadrosunda görmek istiyor. Furkan Haltalı'nın ise anlaşmaya bağlı olarak bir veya iki sezon daha Beşiktaş'ta oynamasına razı.

Fenerbahçe, Şehmus Hazer için 400 bin Dolar'lık bir teklifte bulunurken Şehmus - Furkan ikilisi için ise 500 bin Dolar'lık bir teklif sunmuş durumda. Beşiktaş'ın ise Şehmus için 1 milyon 250 bin Dolar civarında bir talebi olduğu iddia ediliyor.

Anadolu Efes de devrede

Anadolu Efes de Şehmus Hazer'in menajeriyle temasa geçmiş durumda. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanacağı ancak Efes'in Fenerbahçe'ye göre daha düşük bir öneride bulunabileceği öğrenildi.



