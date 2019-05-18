Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıran iddia, Haber Global’den geldi. Bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşayan, Slimani ve Frey’de büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu kökünden çözmek için kolları sıvadı. Haber Global’in haberine göre sportif direktör Damien Comolli, Mario Balotelli’nin işini bitirmek için dün soluğu Fransa’da aldı.

14 maçta 8 gol

İtalyan yıldız, ara transfer döneminde Marsilya ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı. 14 maçta 8 gole imza atarak Marsilya’ya büyük katkı sağlayan Balotelli, önümüzdeki ay boşa çıkacak. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan 28 yaşındaki golcüye 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği kaydedildi. Marsilya da Balotelli’nin kontratını uzatmak istiyor.

Yeniden doğdu Mario

Balotelli, henüz 17 yaşında İnter formasıyla adından söz ettirdi. Şu anda 28 yaşında olan İtalyan yıldız, kariyeri boyunca golleri ve performansından çok yaptığı çılgınlıklarla gündeme geldi. Bir türlü istikrar yakalayamayan Balotelli, Marsilya’daki formuyla kendine geldi.