Fenerbahçe'ye dün resmen veda eden Mathieu Valbuena, yeni takımı Olympiakos ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Burada sağlık kontrolünden geçecek olan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun çok kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan Sarı Lacivertliler'in kadro dışı bıraktığı Carlos Kameni de Valbuena ile ilgili Yunan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Ülkede yayın yapan Sport24 adlı radyo kanalına konuşan Kameni, "küçük bisiklet" lakaplı futbolcunun harika bir karakter olduğunu söylerken "Bugüne dek oynadığı tüm takımlarda başarılı olmasının nedeni, savaşçı karakteri. Fenerbahçe'den ayrılmasına üzülüyorum çünkü takıma verecek daha çok şeyi vardı. Ama Olympiakos gibi büyük bir Avrupa kulübüne gitti ve takımı daha üst seviyelere çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Valbuena'yla çok iyi arkadaş olduklarının altını çizen Kamerunlu kaleci, "O benim kardeşim. İki yıldır Türkiye'de birlikteyiz ve kendisi hâlâ üst düzey bir oyuncu. Olympiakos'un kendisine teklif yaptığı ilk andan itibaren bana Yunanistan'a gitmek istediğini söylüyordu. İçinde müthiş bir heyecan var. Sadece lig şampiyonluğu değil, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyor." şeklinde konuştu.

"Valbuena, kalitesiyle herkesin çenesini kapayacaktır. Onu, Yaya Toure ile kıyaslamak doğru değil." diyen deneyimli eldiven, yıldız ismin ilerleyen yaşıyla ilgili olaraksa "Mathieu'yü Türkiye, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden pek çok kulüp istedi ama o Olympiakos'u seçti. Sadece susun ve %100 profesyonel bir futbolcuyu izlemeye bakın. Mathieu'nün Yaya Toure'yle hiçbir alakası yok." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler