Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Datome, Milano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan forvet yeni takımı ile ilgili "Kariyerimin bu yeni bölümüne Olimpia Milan gibi tarihi ve hırslı bir kulüpte oynamaya başlamaktan gerçekten çok mutluyum” dedi.

Olimpia Milano Kulübü Genel Müdürü Christos Stavropoulos, Datome için "Gigi, bir sporcuda aradığımız her şeyi temsil eden bir oyuncu: karizma, deneyim, insani değerler, kazanma alışkanlıkları. Gigi'nin yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.