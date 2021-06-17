Fenerbahçe'den Aurelio Buta hamlesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Aurelio Buta için kulübü Royal Antwerp ile temasa geçtiği öğrenildi. Belçika ekibinin 24 yaşındaki sağ bak için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta için harekete geçti.
Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki sağ beki renklerine bağlamak için kulübüyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Royal Antwerp'in Buta için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
34 maçta forma giydi
Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu. Buta'nın adı uzun süredir Beşiktaş 'la da anılıyor.