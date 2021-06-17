MENÜ

Fenerbahçe'den Aurelio Buta hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Aurelio Buta için kulübü Royal Antwerp ile temasa geçtiği öğrenildi. Belçika ekibinin 24 yaşındaki sağ bak için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

17 Haziran 2021, Perşembe 22:21 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'den Aurelio Buta hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta için harekete geçti.

Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki sağ beki renklerine bağlamak için kulübüyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Royal Antwerp'in Buta için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.


İlgili Haberler
Son dakika! Koita'nın Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu


34 maçta forma giydi

Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu. Buta'nın adı uzun süredir Beşiktaş 'la da anılıyor.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...