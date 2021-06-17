Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta için harekete geçti.

Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki sağ beki renklerine bağlamak için kulübüyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Royal Antwerp'in Buta için 2 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.









34 maçta forma giydi

Portekizli Aurelio Buta, geçen sezon Antwerp forması ile tüm kulvarlarda 34 maçta 4 asistlik performans ortaya koydu. Buta'nın adı uzun süredir Beşiktaş 'la da anılıyor.



