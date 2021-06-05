ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe 'yi sahasında 95-73 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Maça, bitime 3,27 dakika kala Melih ve Singleton'un kavgası damga vurdu.

Kavga sonrası iki oyuncu diskalifiye edilirken sarı lacivertlilerde Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan da oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçe kulübü, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı siyah renkteki fotoğraflı skor paylaşımıyla yaşananları protesto etti.

İki kulüp arasında yapılacak serinin 3. maçı 7 Haziran'da Fenerbahçe Beko'nun evi Ülker Spor Salonu'nda oynanacak.







