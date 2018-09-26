Fenerbahçe'den açıklama: Tamamen gerçek dışıdır

Fenerbahçe Kulübü'nden Comolli ve Soldado arasında sert tartışma yaşandığı ve İspanyol forvetin Comolli'nin kendisine uzattığı cep telefonunu duvara fırlattığı haberine yalanlama geçildi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 15:56 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 16:01
- A +

Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün bir gazetede, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ve futbolcumuz Roberto Soldado arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa dayandırılarak ‘özel haber’ ibaresi ile servis edilen içerik, tamamen gerçek dışıdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haberin fotoğrafları için tıklayınSoldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun ben mal mıyım?






Fenerbahçe Spor Kulübü

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.