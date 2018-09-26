Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün bir gazetede, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ve futbolcumuz Roberto Soldado arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa dayandırılarak ‘özel haber’ ibaresi ile servis edilen içerik, tamamen gerçek dışıdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun ben mal mıyım?





















Fenerbahçe Spor Kulübü