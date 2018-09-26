Fenerbahçe'den açıklama: Tamamen gerçek dışıdır
Fenerbahçe Kulübü'nden Comolli ve Soldado arasında sert tartışma yaşandığı ve İspanyol forvetin Comolli'nin kendisine uzattığı cep telefonunu duvara fırlattığı haberine yalanlama geçildi.
Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bugün bir gazetede, Sportif Direktörümüz Damien Comolli ve futbolcumuz Roberto Soldado arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa dayandırılarak ‘özel haber’ ibaresi ile servis edilen içerik, tamamen gerçek dışıdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Haberin fotoğrafları için tıklayınSoldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun ben mal mıyım?
Fenerbahçe Spor Kulübü