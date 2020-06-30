Fenerbahçe'de Zajc geri döndü ve idmana çıktı
Fenerbahçe'de Miha Zajc geçtiğimiz hafta ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitmiş ve Yeni Malatyaspor maçında da kadroda yer almamıştı. 1994 doğumlu Sloven oyuncu Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda yer aldı
Fenerbahçe'de Miha Zajc geçtiğimiz hafta ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitmiş ve Yeni Malatyaspor maçında da kadroda yer almamıştı. 1994 doğumlu Sloven oyuncu Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda yer aldı
1 Temmuz 1994 doğumlu oyuncu bu sezon 15 resmi maça çıktı ve 2 gol attı