Fenerbahçe'de Zajc geri döndü ve idmana çıktı

Fenerbahçe'de Miha Zajc geçtiğimiz hafta ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitmiş ve Yeni Malatyaspor maçında da kadroda yer almamıştı. 1994 doğumlu Sloven oyuncu Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda yer aldı

30 Haziran 2020, Salı 20:40 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Zajc geri döndü ve idmana çıktı

Fenerbahçe'de Miha Zajc geçtiğimiz hafta ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitmiş ve Yeni Malatyaspor maçında da kadroda yer almamıştı. 1994 doğumlu Sloven oyuncu Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda yer aldı

1 Temmuz 1994 doğumlu oyuncu bu sezon 15 resmi maça çıktı ve 2 gol attı

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