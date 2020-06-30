Fenerbahçe'de Miha Zajc geçtiğimiz hafta ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitmiş ve Yeni Malatyaspor maçında da kadroda yer almamıştı. 1994 doğumlu Sloven oyuncu Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda yer aldı

1 Temmuz 1994 doğumlu oyuncu bu sezon 15 resmi maça çıktı ve 2 gol attı