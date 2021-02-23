Göztepe karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe’de yönetim, Trabzonspor’a mağlup olunması halinde hoca konusunda B planını devreye sokacak. Bir grup; Zico’nun, Alex ile birlikte göreve getirilmesi fikrini ortaya attı. Mesut’un, Fenerbahçe’ye gelmesine destek verenler de Arsenal’in eski hocası efsane Arsene Wenger’i gündeme getirdi. Ancak Sportif Direktör Emre Belözoğlu, göreve gelmesinde büyük pay sahibi olduğu Erol Bulut’a tam destek veriyor.

Yeni sistem, yeni kadro

Belözoğlu, şu anda düzen değişikliğinin takıma yarardan çok zarar getireceği inancında. Deneyimli futbol adamı, sakatların dönmesiyle defansın önünde Luiz Gustavo, İrfan Can, Ozan’lı orta saha, önlerinde Pelkas ve Mesut, ileride de Thiam’lı 4-3-2-1 sistemli kadronun performansına bakılıp, ona göre yol haritasının çizilmesinde ısrarcı. Ancak olumsuz bir sonuç halinde, Belözoğlu’nun da Bulut’la ilgili alınabilecek radikal bir kararın önünde duramayacağı konuşuluyor.

Çağrı Davran