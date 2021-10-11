Fenerbahçe , Milli aranın ardından ligde bu sezonki en zorlu maçlarından birine çıkacak. Sarı-Lacivertliler, ilk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve 1 puan geriden kendisini takip eden Trabzon’a konuk olacak. Vitor Pereira, ekibiyle birlikte bu kritik karşılaşmada zaferi getirecek planı belirledi. 11 futbolcunun Milli görevde olması nedeniyle Pereira, henüz taktik çalışmalara ağırlık vermese de belirlenen stratejiyi öğrencilerine anlatmaya başladı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Bordo-Mavililer’in taraftar desteğini de arkasına alarak mücadeleye hızlı ve baskılı başlamasını bekliyor. Pereira, “Sakin ve sabırlı oynayarak önce rakibin baskısını kırmalıyız. Baskı onların üzerinde olacak, bunu lehimize çevirebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Kontrolü ele alırız’

Başarılı teknik adam, “İkinci bölgede, rakip tam atağa çıkmaya hazırlanırken kapılacak toplar önemli. Savunmaları yerleşmeden topu hızla onların ceza sahasına taşıyarak tehlike yaratıp, golü bulabiliriz. Öne geçtiğimizde, oyunu da istediğimiz gibi kontrol edebiliriz” sözleriyle beklentilerini anlattı. Trabzonspor maçının taktik çalışmaları ve takımla detaylı taktik toplantılarının, Milli oyuncuların büyük bölümünün takıma döneceği çarşamba gününden itibaren başlayacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun







