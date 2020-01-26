Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov sürüyor

Sarı-Lacivertliler’in bu sezonki şampiyonluk yarışındaki en iyi oyuncuları arasında yer alan Vedat Muriç, Başakşehir karşılaşmasını da boş geçmedi.

26 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov sürüyor

Max Kruse’in, Kanarya’yı öne geçiren golü öncesinde terse yaptığı koşuyla takım arkadaşına boş bir alan yaratan Vedat, karşılaşmanın son anlarında da Rodrigues’in pasında kale önünde 90 dakikanın sonucunu ilan eden golü attı. Ligdeki 18. maçında 2 asistiyle birlikte gol sayısını 12’ye çıkaran Kosovalı yıldız, ligde son 4 maçta ise 1 asistinin yanı sıra 3. golünü filelerle buluşturdu. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor mücadelesinde de takımının yine en önemli kozlarından biri olacak.

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