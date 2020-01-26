Max Kruse’in, Kanarya’yı öne geçiren golü öncesinde terse yaptığı koşuyla takım arkadaşına boş bir alan yaratan Vedat, karşılaşmanın son anlarında da Rodrigues’in pasında kale önünde 90 dakikanın sonucunu ilan eden golü attı. Ligdeki 18. maçında 2 asistiyle birlikte gol sayısını 12’ye çıkaran Kosovalı yıldız, ligde son 4 maçta ise 1 asistinin yanı sıra 3. golünü filelerle buluşturdu. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor mücadelesinde de takımının yine en önemli kozlarından biri olacak.