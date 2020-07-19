Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta Vedat Muriç, orta alanda Vida'ya yaptığı faul sonucu kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler önce sarı kartını çıkartırken daha sonra VAR incelemesi sonucu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Vedat Muriç böylece ligin son hafta maçında Ç.Rizespor karşısında forma giyemeyecek

Fenerbahçe böylece bu sezon 11.kez kırmızı kart gördü ve ligin en çok oyuncusu ihraç olan takımı oldu. Vedat Muriç ise bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Golcü oyuncu Gaziantep FK deplasmanında da kırmızı kart görmüştü