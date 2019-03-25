Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce scout ekibinin izlediği ve takip ettiği Glasgow Rangers'ın 22 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u Ersun Yanal'ın da çok beğendiği ve forvet transferinde ilk sıraya onun adını yazdığı öğrenildi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Rangers'ta 43 maçta 39 gole direkt katkı veren Kolombiyalı futbolcunun performansından çok etkilenen Yanal, "Aradığım tipte bir santrfor. Komple bir santrfor. Alırsak bize çok faydası olur" dedi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR

Yanal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen Damien Comolli ve yönetim Rangers yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve oyuncunun menajeri ile de temasa geçeceği öğrenildi.

MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILDI

Piyasa değeri 5 milyon Euro cevarında olan Kolombiyalı santrforun gelişmeye açık olması da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Kolombiya Milli Takımı'nda da yer almıştı.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Morelos'un gol becerisi yanında her iki ayağını da kullanması kendisi için çok önemli bir artı

Kaynak: Takvim