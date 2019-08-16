Ligde pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe transferde arayışlarını sürdürüyor. Zanka’yı stopere dahil eden sarı-lacivertliler, bir savunmacı daha alacak .Aynı zamanda bir sol bek için de arayışlar sürerken orta saha ve forvete de takviye isteniyor.

En az 4 futbolcuyu transfer döneminin sonuna kadar kadroya katacak olan Fenerbahçe, istediği adımları atamıyor. Kolarov, Juan Jesus ve Gustavo transferleri ekonomik engellere takılırken, transfer bir anda rafa kalktı.

Bununla beraber, Roma, Kolarov ve Jesus’u bedava bırakmıyor, ciddi meblağlar istiyor. Gustavo için de Marsilya 6 ila 9 milyon euro arası bir bonservis bekliyor. Sol bekte bir diğer isim Riza Durmisi için de Lazio 4 milyon eurodan aşağı inmiyor.

Kaynak: Skorer