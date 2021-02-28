Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda oyuncularının başında kaleci Altay Bayındır geliyor... Her ne kadar Göztepe karşılaşmasında hatalı çıkışıyla golün yenilmesinde pay sahiplerinden biri Altay olsa da, genç file bekçisi birçok maçta bu sezon takımını adeta ipten aldı. Bu akşam da Altay'a kritik anlarda çok işi düşecek ve onun performansı, sonucu direkt etkileyecek. Gözünü A Milli Takım kalesine de diken genç file bekçisi, ayrıca bu akşam Ay-Yıldızlı formayla rekabet halinde olduğu ve kendisi gibi formda bir görüntü çizen Uğurcan Çakır'la da adeta bir düelloya girecek.

Kanarya'da takımın saha içindeki lideri ise Mesut Özil olacak. Türk asıllı Alman futbolcu, şu an itibarıyla ilk 11'in değişmez ismi konumunda yer alıyor. Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında ilk 11'de yer alan Mesut, fizik ve kondisyon anlamında da daha iyi duruma geldi.

Teknik heyet, 32 yaşındaki süperstarın oyun zekasının yanı sıra onun takım arkadaşlarına yaratacağı pozisyonlar ile duran toplardaki etkinliğinden maksimum faydalanmak istiyor.







