Verdiği kilolarla birlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken, Topuk Yaylası kampındaki hırsıyla ön palana çıkan Ozan Tufan, teknik patron Ersun Yanal'ın gözdesi oldu. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansı beklediği ve orta saha transferini ona göre şekillendireceği iddia edildi. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansı beklediği ve orta saha transferini ona göre şekillendireceği de iddialar arasında.

Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası sarı-lacivertliler bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Fenerbahçe'de son şansını kallandığının farkında olan Ozan Tufan sezonun en iyi transferi olabilir!

TRANSFERİ OZAN BELİRLEYECEK

Ozan Tufan'ın antrenmanlardaki performansı hazırlık maçlarında da devam ederse Fener'in orta saha transferleri bambaşka bir şekil alabilir.

Kaynak: Takvim