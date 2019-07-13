Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nın yıldızı Ozan Tufan!

Yeni sezona fazla kilolarından arınmış olarak giren Ozan Tufan Topuk Yaylası kampının yıldızı oldu. Ozan ilk 11’i zorlayacak.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 09:52
- A +
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nın yıldızı Ozan Tufan!

Verdiği kilolarla birlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken, Topuk Yaylası kampındaki hırsıyla ön palana çıkan Ozan Tufan, teknik patron Ersun Yanal'ın gözdesi oldu. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansı beklediği ve orta saha transferini ona göre şekillendireceği iddia edildi. Yanal'ın Ozan'ın hazırlık maçlarındaki performansı beklediği ve orta saha transferini ona göre şekillendireceği de iddialar arasında.

Mehmet Topal'ın ayrılığı sonrası sarı-lacivertliler bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Fenerbahçe'de son şansını kallandığının farkında olan Ozan Tufan sezonun en iyi transferi olabilir!

TRANSFERİ OZAN BELİRLEYECEK

Ozan Tufan'ın antrenmanlardaki performansı hazırlık maçlarında da devam ederse Fener'in orta saha transferleri bambaşka bir şekil alabilir.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...