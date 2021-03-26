Joachim Löw, Almanya ile; Zlatko Dalic ise Hırvatistan ile EURO 2020'de boy gösterecek. Her iki teknik adam da şampiyona sonrası görevlerinden ayrılacak. Listedeki diğer adaylardan Marcelo Gallardo, River Plate'in başında ve sözleşmesi sene sonunda bitecek. Yaz aylarında anlaşma sağlanması halinde Arjantinli çalıştırıcının tazminatının yüksek olmaması avantaj. Lucien Favre boşta ama talibi çok. Tek yerli aday olan Okan Buruk da sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyor. Belözoğlu'nun teknik direktörlüğü bırakması halinde Buruk da gündeme gelebilir.