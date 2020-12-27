Süper Lig’de bu haftayı BAY geçen Fenerbahçe’de takıma, Başakşehir galibiyetinin ardından teknik heyet tarafından 3 gün izin verilmişti. Son galibiyetle büyük moral bulan Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Erol Bulut ve öğrencileri, tatilin ardından bugün soluğu Samandıra’da alacak ve 4 Ocak 2021’de Kasımpaşa ile Süper Lig’de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Paşa ile kozlarını deplasmanda paylaşacak olan Kanarya, daha sonra Kadıköy’de Alanyaspor’u konuk edecek. Zirve yarışında önümüzdeki yeni yılın ilk ayında kritik karşılaşmalara çıkacak olan Bulut’un takımı, bu 1 aylık süreçte Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 8 maç oynayacak.

Tempo çok yoğun olacak

Ortalama 4 günde 1 maç oynayacak Fenerbahçe’de sakatların da büyük bir çoğunluğunun tam olarak hazır hale gelmeleri bekleniyor. Bugünkü antrenmanda sakatlardan Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga Ciğerci’nin de takımla birlikte idmanlarda yer almaları bekleniyor. Derbide sakatlanan Diego Perotti’nin ise nasıl bir çalışma programı izleyeceği henüz netlik kazanmadı.