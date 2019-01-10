Uzun süre kadro dışı olan ve Antalya kampı öncesi affedilen Volkan Demirel ile Dirar, formundan hiçbir şey kaybetmedi.

Her iki futbolcu da ortaya koydukları performans ile ilk 11’i zorluyorlar. Teknik direktör Ersun Yanal, hem Dirar hem de Volkan’dan çok memnun.

Aatif’ın transferinde ise belirsizlik var. Faslı futbolcu Çaykur Rizespor’a gidebilir.

Kondisyon bitti taktiğe dönüş

Fenerbahçe’de bugünden itibaren kondisyon idmanları ikinci planda kalacak. Ersun Yanal, daha çok taktiksel çalışmalar yaptırmayı planlıyor.

Sarı-Lacivertli takımın ligin ikinci yarısındaki görüntüsü de bu idmanlarda sinyallerini verecek. Özellikle forma rekabetiyle birlikte çift kale maçların kıran kırana geçmesi bekleniyor